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Оптический нивелир Condtrol 32X
5.0
2
13 990 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Оптический нивелир Condtrol 32X
Арт. 77777X98130
5.0
2
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
  • Персональная скидка
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X
Оптический нивелир Condtrol 32X

Оптический нивелир Condtrol 32X

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13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777X98130
5.0
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
128x192x134
360 градусов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X сконструирован для профессионального использования. Высокоточный самовыравнивающийся инструмент с 32-кратным увеличением применяется при инженерно-геодезических изысканиях и строительных работах.

    Преимущества

    • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
    • Малая погрешность показаний
    • 32-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты