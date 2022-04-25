Преимущества

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

32-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Оптический нивелир CONDTROL 32X сконструирован для профессионального использования. Высокоточный самовыравнивающийся инструмент с 32-кратным увеличением применяется при инженерно-геодезических изысканиях и строительных работах.