- Персональная скидка
Оптический нивелир Condtrol 32X
Арт. 77777X98130
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|128x192x134
|
360 градусов
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
17 990 ₽
22 800 ₽
- -4 810 ₽
- Оптический нивелир CONDTROL 32X сконструирован для профессионального использования. Высокоточный самовыравнивающийся инструмент с 32-кратным увеличением применяется при инженерно-геодезических изысканиях и строительных работах.
Преимущества
- Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
- Малая погрешность показаний
- 32-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты