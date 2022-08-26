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Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
Арт. X3030559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|128х192х134
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360 градусов
|Нет
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- Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.
Преимущества
- Долговечность
- Надежность
- Простое использование
- Стойкость к износу
- Магнитный компенсатор
- Прямое изображение