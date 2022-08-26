Преимущества

Долговечность

Надежность

Простое использование

Стойкость к износу

Магнитный компенсатор

Прямое изображение

Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.