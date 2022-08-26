Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
5.0
1
14 990 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
Арт. X3030559
5.0
1
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
  • Персональная скидка
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042
Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042

Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 598 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X3030559
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
128х192х134
360 градусов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 598 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.

    Преимущества 

    • Долговечность
    • Надежность
    • Простое использование
    • Стойкость к износу
    • Магнитный компенсатор
    • Прямое изображение