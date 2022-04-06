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Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')
5.0
1
13 990 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Нивелир оптический Ada RUBER-Х32
Арт. 77777X98129
5.0
1
Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')
Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')
  • Персональная скидка
Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')
Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')

Нивелир оптический Ada RUBER-Х32

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13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777X98129
5.0
1

Характеристики

Производитель
Ada
Поверка
Нет
Макс. рабочая температура, °С
50
Мин. рабочая температура, °С
-25
360 градусов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Нивелир оптический ADA RUBER-Х32 создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями.

    Преимущества

    • Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук. Нивелир оснащен жестко зафиксированным зеркалом для наблюдения за круглым уровнем и лимбом открытого типа
    • На верхней части зрительной трубы находится предварительный прицел для наведения на рейку
    • Нивелир поставляется в жестком пластиковом кейсе с мелким юстировочным инструментом и отвесом, инструкцией на русском языке
    • Нивелир ADA RUBER-X32 внесен в Госреестр измерительных приборов РФ - возможно оформить свидетельство о поверке