Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')

Преимущества

Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук. Нивелир оснащен жестко зафиксированным зеркалом для наблюдения за круглым уровнем и лимбом открытого типа

На верхней части зрительной трубы находится предварительный прицел для наведения на рейку

Нивелир поставляется в жестком пластиковом кейсе с мелким юстировочным инструментом и отвесом, инструкцией на русском языке

Нивелир ADA RUBER-X32 внесен в Госреестр измерительных приборов РФ - возможно оформить свидетельство о поверке

Нивелир оптический ADA RUBER-Х32 создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями.