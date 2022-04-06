Нивелир оптический Ada RUBER-Х32 (увеличение 32x, работа магнитного компенсатора ±15')

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Нивелир оптический Ada RUBER-Х32
Арт. 77777X98129
Характеристики
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Производитель
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Поверка
|Нет
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-25
|
360 градусов
|Нет
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- Нивелир оптический ADA RUBER-Х32 создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями.
Преимущества
- Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук. Нивелир оснащен жестко зафиксированным зеркалом для наблюдения за круглым уровнем и лимбом открытого типа
- На верхней части зрительной трубы находится предварительный прицел для наведения на рейку
- Нивелир поставляется в жестком пластиковом кейсе с мелким юстировочным инструментом и отвесом, инструкцией на русском языке
- Нивелир ADA RUBER-X32 внесен в Госреестр измерительных приборов РФ - возможно оформить свидетельство о поверке