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Оптический нивелир Ada Basis
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada Basis
    Арт. geototal_176
    5.0
    1
    Оптический нивелир Ada Basis
    Оптический нивелир Ada Basis
    Оптический нивелир Ada Basis
    Оптический нивелир Ada Basis
      Оптический нивелир Ada Basis
      Оптический нивелир Ada Basis
      Оптический нивелир Ada Basis
      Оптический нивелир Ada Basis

      Оптический нивелир Ada Basis

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_176
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		290x207x203
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Оптический нивелир ADA BASIS - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Прибор оборудован триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. Регулируемые резкость и диоптрии - для работ на различных расстояниях.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA BASIS А00117 регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора