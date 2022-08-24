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Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
5.0
1
16 990 ₽
Оптические нивелиры
    Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
    Арт. О00000026557
    5.0
    1
    Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
    Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
    Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
      Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
      Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
      Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1

      Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026557
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		400x300x200
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      • Оптический нивелир ADA BASIS используется при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог. Он оснащен триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. В комплект входят алюминиевый штатив - для удобства проведения измерений и телескопическая рейка, которая позволяет сократить время выполнения работ.

        Преимущества

        • Для предотвращения повреждения компенсатора и продления срока службы нивелир оборудован блокировкой компенсатора
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора