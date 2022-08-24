Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
Арт. О00000026557
Комплект нивелир оптический Ada Basic с поверкой, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах ADA Light A00197_K1
Арт. О00000026557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|400x300x200
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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- Оптический нивелир ADA BASIS используется при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог. Он оснащен триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. В комплект входят алюминиевый штатив - для удобства проведения измерений и телескопическая рейка, которая позволяет сократить время выполнения работ.
Преимущества
- Для предотвращения повреждения компенсатора и продления срока службы нивелир оборудован блокировкой компенсатора
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора