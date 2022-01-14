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Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
5.0
1
12 990 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Арт. 77777X98128
5.0
1
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
  • Персональная скидка
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038

Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038

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12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777X98128
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
128x192x134
Класс
профессиональный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.

    Преимущества

    • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
    • Малая погрешность показаний
    • 24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты