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Оптический нивелир Condtrol 24X 2-3-038
Арт. 77777X98128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|128x192x134
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Класс
|профессиональный
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- Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.
Преимущества
- Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
- Малая погрешность показаний
- 24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты