Преимущества

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации - легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.