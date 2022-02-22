Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000

Преимущества

Коллиматор для грубого выравнивания

Пентапризма для быстрого считывания показаний сферического уровня

Быстрая ручная фокусировка

Небольшой вес

Объектив из просветленного стекла позволяет четко видеть измерительную рейку даже в облачную погоду

Малые габариты

Не требует источников питания

Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски

Блокирующий механизм корпуса для защиты компенсатора при транспортировке

Оптический нивелир Bosch GOL26 D 0601068000 - профессиональное измерительное устройство для определения разности высот, уровня выемки и нивелирования опалубки. Прибор широко используется на строительных площадках. Выделяется большим увеличением - 26Х и защитой от брызг воды и пыли - класс защиты IP54. Благодаря большому объективу (36 мм) и высококачественной немецкой оптике, изображение получается особенно четким. Диаметр объектива 36 мм, поле зрения 1о 30' , минимальное расстояние фокусировки - 30 сантиметров.