Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
Арт. X3030530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|215x135x145
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Класс
|профессиональный
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- Оптический нивелир Bosch GOL26 D 0601068000 - профессиональное измерительное устройство для определения разности высот, уровня выемки и нивелирования опалубки. Прибор широко используется на строительных площадках. Выделяется большим увеличением - 26Х и защитой от брызг воды и пыли - класс защиты IP54. Благодаря большому объективу (36 мм) и высококачественной немецкой оптике, изображение получается особенно четким. Диаметр объектива 36 мм, поле зрения 1о 30' , минимальное расстояние фокусировки - 30 сантиметров.
Преимущества
- Коллиматор для грубого выравнивания
- Пентапризма для быстрого считывания показаний сферического уровня
- Быстрая ручная фокусировка
- Небольшой вес
- Объектив из просветленного стекла позволяет четко видеть измерительную рейку даже в облачную погоду
- Малые габариты
- Не требует источников питания
- Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски
- Блокирующий механизм корпуса для защиты компенсатора при транспортировке