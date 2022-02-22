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Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
4.5
2
23 975 ₽
32 230 ₽
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
    Арт. X3030530
    4.5
    2
    Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
    Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
      Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000
      Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000

      Оптический нивелир Bosch GOL 26 D 0.601.068.000

      • -8 255 ₽
      23 975 ₽
      32 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030530
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		215x135x145
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -8 255 ₽
      23 975 ₽
      32 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Оптический нивелир Bosch GOL26 D 0601068000 - профессиональное измерительное устройство для определения разности высот, уровня выемки и нивелирования опалубки. Прибор широко используется на строительных площадках. Выделяется большим увеличением - 26Х и защитой от брызг воды и пыли - класс защиты IP54. Благодаря большому объективу (36 мм) и высококачественной немецкой оптике, изображение получается особенно четким. Диаметр объектива 36 мм, поле зрения 1о 30' , минимальное расстояние фокусировки - 30 сантиметров.

        Преимущества

        • Коллиматор для грубого выравнивания
        • Пентапризма для быстрого считывания показаний сферического уровня
        • Быстрая ручная фокусировка
        • Небольшой вес
        • Объектив из просветленного стекла позволяет четко видеть измерительную рейку даже в облачную погоду
        • Малые габариты
        • Не требует источников питания
        • Поставляется в пластиковом кейсе для удобной переноски
        • Блокирующий механизм корпуса для защиты компенсатора при транспортировке