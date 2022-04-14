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Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Арт. X30308200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|132x85x116
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120 проецирует 2 линии: горизонтальную и вертикальную. Он используется для строительных и ремонтных работ. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. Устройство может устанавливаться как на стандартный, так и на профессиональный штатив (есть разъем 1/4 и 5/8 дюйма).
Преимущества
- Прибор можно использовать как в закрытых помещениях, так и на улице
- Автоматическое самовыравнивание
- Относительная влажность воздуха - 90%
- При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 100 м
- Независимость от наличия электросети на объекте
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120