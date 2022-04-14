Преимущества

Прибор можно использовать как в закрытых помещениях, так и на улице

Автоматическое самовыравнивание

Относительная влажность воздуха - 90%

При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 100 м

Независимость от наличия электросети на объекте

Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120

Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120 проецирует 2 линии: горизонтальную и вертикальную. Он используется для строительных и ремонтных работ. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. Устройство может устанавливаться как на стандартный, так и на профессиональный штатив (есть разъем 1/4 и 5/8 дюйма).