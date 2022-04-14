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Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
4.3
3
9 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Арт. X30308200
4.3
3
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120
Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120

Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120

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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X30308200
4.3
3

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
132x85x116
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120 проецирует 2 линии: горизонтальную и вертикальную. Он используется для строительных и ремонтных работ. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP54, можно производить измерения в любых погодных условиях. Устройство может устанавливаться как на стандартный, так и на профессиональный штатив (есть разъем 1/4 и 5/8 дюйма).

    Преимущества

    • Прибор можно использовать как в закрытых помещениях, так и на улице
    • Автоматическое самовыравнивание
    • Относительная влажность воздуха - 90%
    • При использовании детектора максимальное рабочее расстояние увеличивается до 100 м
    • Независимость от наличия электросети на объекте
    • Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Xliner Duo 360 1-2-120