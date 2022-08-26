- Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Арт. О00000015061
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|97x50x85
|
Степень защиты
|IP 54
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов.
Зеленый луч отлично виден в любых условиях.
Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров.
Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Преимущества
- Мощные магниты
- Широкий функционал
- Ударопрочный корпус
- Класс пыле- и влагозащиты IP54
- Отличная видимость на больших расстояниях
- Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте
- При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий
- Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов
- Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят CONDTROL GFX300 1-2-220 выскользнуть из рук
- Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp