Преимущества

Мощные магниты

Широкий функционал

Ударопрочный корпус

Класс пыле- и влагозащиты IP54

Отличная видимость на больших расстояниях

Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте

При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий

Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов

Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят CONDTROL GFX300 1-2-220 выскользнуть из рук

Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp

Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов.Зеленый луч отлично виден в любых условиях.Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров.Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.