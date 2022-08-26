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Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
5.0
1
6 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Арт. О00000015061
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220
Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220

Лазерный нивелир Condtrol GFX300 1-2-220

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000015061
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
97x50x85
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов.
    Зеленый луч отлично виден в любых условиях.
    Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров.
    Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.

    Преимущества

    • Мощные магниты
    • Широкий функционал
    • Ударопрочный корпус
    • Класс пыле- и влагозащиты IP54
    • Отличная видимость на больших расстояниях
    • Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте
    • При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий
    • Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов
    • Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят CONDTROL GFX300 1-2-220 выскользнуть из рук
    • Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp