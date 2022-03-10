Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м

Преимущества

Ребро жесткости для высокой стойкости изгиба

Корпус правила-уровня ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 изготовлен из высокопрочных материалов

Длина 3 метра

Увеличенная толщина стенок - 1.6мм

Долговечность

Правило-уровень ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 выполнено из высокопрочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность применения. Используется для выравнивания строительных конструкций, а также ровного наложения строительных смесей на поверхность полов или стен. Обладает двумя удобными ручками и двумя прочными акриловыми ампулами для точного измерения. Длина - 3 метра. Ребро жесткости обеспечивает высокую стойкость к изгибам.