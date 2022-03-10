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Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
Арт. Х131620722
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|2
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Наличие магнита
|Нет
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- Правило-уровень ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 выполнено из высокопрочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность применения. Используется для выравнивания строительных конструкций, а также ровного наложения строительных смесей на поверхность полов или стен. Обладает двумя удобными ручками и двумя прочными акриловыми ампулами для точного измерения. Длина - 3 метра. Ребро жесткости обеспечивает высокую стойкость к изгибам.
Преимущества
- Ребро жесткости для высокой стойкости изгиба
- Корпус правила-уровня ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 изготовлен из высокопрочных материалов
- Длина 3 метра
- Увеличенная толщина стенок - 1.6мм
- Долговечность