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Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
5.0
2
2 839 ₽
3 550 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
Арт. Х131620722
5.0
2
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
  • Персональная скидка
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м
Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м

Правило-уровень Зубр 1075-3.0_z01, 3 м

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  • -711 ₽
2 839 ₽
3 550 ₽
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Арт. Х131620722
5.0
2

Характеристики

Производитель
Зубр
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
2
Наличие магнита
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -711 ₽
2 839 ₽
3 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Правило-уровень ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 выполнено из высокопрочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность применения. Используется для выравнивания строительных конструкций, а также ровного наложения строительных смесей на поверхность полов или стен. Обладает двумя удобными ручками и двумя прочными акриловыми ампулами для точного измерения. Длина - 3 метра. Ребро жесткости обеспечивает высокую стойкость к изгибам.

    Преимущества

    • Ребро жесткости для высокой стойкости изгиба
    • Корпус правила-уровня ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 3,0м Зубр 1075-3.0_z01 изготовлен из высокопрочных материалов
    • Длина 3 метра
    • Увеличенная толщина стенок - 1.6мм
    • Долговечность