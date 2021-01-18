Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
Арт. Х1316200121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103 - это простой и удобный в использовании ручной измерительный инструмент. Он обладает улучшенными эргономическими характеристиками, для более комфортного использования. Данный инструмент служит для определения ровности плоскостей по горизонтали и вертикали. Он прослужит долгое время даже при частом использовании.
Преимущества
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (2 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 600 мм