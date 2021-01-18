Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (2 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 600 мм

Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103 - это простой и удобный в использовании ручной измерительный инструмент. Он обладает улучшенными эргономическими характеристиками, для более комфортного использования. Данный инструмент служит для определения ровности плоскостей по горизонтали и вертикали. Он прослужит долгое время даже при частом использовании.