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Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
5.0
2
998 ₽
1 630 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
    Арт. Х1316200121
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
    Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
      Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103
      Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103

      Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103

      • -632 ₽
      998 ₽
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      • -632 ₽
      998 ₽
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный уровень Stanley Classicl 60 см STHT1-43103 - это простой и удобный в использовании ручной измерительный инструмент. Он обладает улучшенными эргономическими характеристиками, для более комфортного использования. Данный инструмент служит для определения ровности плоскостей по горизонтали и вертикали. Он прослужит долгое время даже при частом использовании.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (2 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 600 мм