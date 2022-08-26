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Элевационный штатив ADA Elevation 63
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив ADA Elevation 63
    Арт. geototal_155
    5.0
    1
    Элевационный штатив ADA Elevation 63

      Элевационный штатив ADA Elevation 63

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		3000
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		клипса
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Элевационный штатив ADA Elevation 63 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей весом до 10 кг. Изготовлен он из стали, что делает конструкцию крепкой и устойчивой. Применяют как в помещении, так и на улице, шарнирная опора позволяет использовать штатив на любых поверхностях, не опасаясь их повреждения. Данный штатив раздвижной и имеет клипсы для надежной фиксации приборов.

        Особенности и Преимущества:

        • Элевационный штатив ADA Elevation 63 для установки лазерных нивелиров с максимальной рабочей высотой 3 м.
        • Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.). 
        • Может применяться, как на улице, так и в помещении. 
        • Подходит для установки приборов весом до 10 кг. 

        Комплектация:

        1. Элевационный штатив.
        2. Коробка.