Элевационный штатив ADA Elevation 63
Арт. geototal_155
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. высота, мм
|3000
|
Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
|
Зажим
|клипса
|
Материал
|сталь
Подробное описание товара:Элевационный штатив ADA Elevation 63 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей весом до 10 кг. Изготовлен он из стали, что делает конструкцию крепкой и устойчивой. Применяют как в помещении, так и на улице, шарнирная опора позволяет использовать штатив на любых поверхностях, не опасаясь их повреждения. Данный штатив раздвижной и имеет клипсы для надежной фиксации приборов.
Особенности и Преимущества:
- Элевационный штатив ADA Elevation 63 для установки лазерных нивелиров с максимальной рабочей высотой 3 м.
- Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.).
- Может применяться, как на улице, так и в помещении.
- Подходит для установки приборов весом до 10 кг.
Комплектация:
- Элевационный штатив.
- Коробка.