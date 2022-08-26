Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Элевационный штатив ADA Elevation 63 для установки лазерных нивелиров с максимальной рабочей высотой 3 м.

Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.).

Может применяться, как на улице, так и в помещении.

Подходит для установки приборов весом до 10 кг.

Комплектация:

Элевационный штатив. Коробка.

Элевационный штатив ADA Elevation 63 предназначен для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей весом до 10 кг. Изготовлен он из стали, что делает конструкцию крепкой и устойчивой. Применяют как в помещении, так и на улице, шарнирная опора позволяет использовать штатив на любых поверхностях, не опасаясь их повреждения. Данный штатив раздвижной и имеет клипсы для надежной фиксации приборов.