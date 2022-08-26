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Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
5.0
1
19 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Арт. О00000039677
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129

Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129

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19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039677
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
140х138х110
Степень защиты
IP 65
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир CONDTROL Omniliner 3D 1-2-129 подходит для работы в закрытых помещениях или на открытых строительных площадках. Его можно использовать при выравнивании стен и углов, монтаже подвесных потолков, установке дверей и окон и т.д. Нивелир проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время разметки. Модель имеет ударопрочную конструкцию, которая устойчива к падению с метровой высоты. Благодаря мощной аккумуляторной батарее Li-Ion 4500 мАч обеспечивается длительная автономная работа нивелира. Нет необходимости покупать батарейки.

    Преимущества

    • Использование детектора увеличит дальность действия до 100 метров
    • Пересечение двух вертикальных плоскостей создают точки отвеса (зенит-надир)
    • Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не дают нивелиру выскользнуть из рук
    • Режим работы под наклоном позволяет строить линий под произвольным углом
    • Высокая защита от пыли IP 65 уберегает нивелир от суровых условий работы на стройке
    • Сумка для удобства хранения и транспортировки прибора