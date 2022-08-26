Преимущества

Использование детектора увеличит дальность действия до 100 метров

Пересечение двух вертикальных плоскостей создают точки отвеса (зенит-надир)

Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не дают нивелиру выскользнуть из рук

Режим работы под наклоном позволяет строить линий под произвольным углом

Высокая защита от пыли IP 65 уберегает нивелир от суровых условий работы на стройке

Сумка для удобства хранения и транспортировки прибора

Лазерный нивелир CONDTROL Omniliner 3D 1-2-129 подходит для работы в закрытых помещениях или на открытых строительных площадках. Его можно использовать при выравнивании стен и углов, монтаже подвесных потолков, установке дверей и окон и т.д. Нивелир проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время разметки. Модель имеет ударопрочную конструкцию, которая устойчива к падению с метровой высоты. Благодаря мощной аккумуляторной батарее Li-Ion 4500 мАч обеспечивается длительная автономная работа нивелира. Нет необходимости покупать батарейки.