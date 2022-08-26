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Лазерный нивелир Condtrol Omniliner 3D 1-2-129
Арт. О00000039677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140х138х110
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Степень защиты
|IP 65
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- Лазерный нивелир CONDTROL Omniliner 3D 1-2-129 подходит для работы в закрытых помещениях или на открытых строительных площадках. Его можно использовать при выравнивании стен и углов, монтаже подвесных потолков, установке дверей и окон и т.д. Нивелир проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время разметки. Модель имеет ударопрочную конструкцию, которая устойчива к падению с метровой высоты. Благодаря мощной аккумуляторной батарее Li-Ion 4500 мАч обеспечивается длительная автономная работа нивелира. Нет необходимости покупать батарейки.
Преимущества
- Использование детектора увеличит дальность действия до 100 метров
- Пересечение двух вертикальных плоскостей создают точки отвеса (зенит-надир)
- Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не дают нивелиру выскользнуть из рук
- Режим работы под наклоном позволяет строить линий под произвольным углом
- Высокая защита от пыли IP 65 уберегает нивелир от суровых условий работы на стройке
- Сумка для удобства хранения и транспортировки прибора