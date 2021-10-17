Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00
5.0
1
4 200 ₽
5 450 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00
    Арт. О00000009166
    5.0
    1
    Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00
    Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00
      Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00
      Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00

      Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00

      • -1 250 ₽
      4 200 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009166
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -1 250 ₽
      4 200 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель шнека для бензобура Extension (50 см) ADA А00238
      790 ₽
      Удлинитель шнека для бензобура Extension (50 см) ADA А00238
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      1 660 ₽
      4.5
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Штатив Condtrol H65 2-17-555
      990 ₽
      5.0
      Штатив Condtrol H65 2-17-555
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      1 490 ₽
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      390 ₽
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      Шнек Elitech 0809.010300 (150 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шнек Elitech 0809.010300 (150 мм)
      Смотреть
      Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
      Нет в наличии
      5.0
      Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Bosch Quigo Green mm2 0603663c00 это высококлассный лазерный уровень, применяемый в ремонтных, отделочных и строительных работах. Работает по принципу проецирования прямых или косых световых лучей зеленого спектра излучения. Благодаря инновационной технологии проекции уровень Bosch Quigo Green, в отличие от красных лучей, не вредит глазам, а его свет в четыре раза ярче, поэтому увидеть перекрестную сетку можно даже при ярком освещении. Нивелир с держателем легко устанавливается на любой поверхности даже под наклоном, что позволяет создавать равноудаленную и точную проекцию. Имеющаяся система автовыравнивания нивелира исключает погрешность при создании лучей, а увеличенная дальность работы прибора до двенадцати метров допускает использование устройства на больших площадях. Купить Bosch Quigo Green mm2 можно для выравнивания плиток, напольных покрытий, картин, стен, бордюров.

        Преимущества лазерного нивелира Bosch Quigo Green:

        • Высокоточное построение;
        • Видимость выше в 4 раза;
        • Безопасность для зрения;
        • Компактность прибора;
        • Удобство установки;
        • Возможность установки под углом;
        • Большая дальность проецирования.

        Комплектация:

        • Лазерный нивелир;
        • Универсальный зажим MM2;
        • Быстромонтируемый переходник;
        • 2 батареи 1,5 В LR03 (AAA);
        • Упаковка.