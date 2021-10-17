Лазерный нивелир с держателем MM2 Bosch Quigo Green 0.603.663.C00

Bosch Quigo Green mm2 0603663c00 это высококлассный лазерный уровень, применяемый в ремонтных, отделочных и строительных работах. Работает по принципу проецирования прямых или косых световых лучей зеленого спектра излучения. Благодаря инновационной технологии проекции уровень Bosch Quigo Green, в отличие от красных лучей, не вредит глазам, а его свет в четыре раза ярче, поэтому увидеть перекрестную сетку можно даже при ярком освещении. Нивелир с держателем легко устанавливается на любой поверхности даже под наклоном, что позволяет создавать равноудаленную и точную проекцию. Имеющаяся система автовыравнивания нивелира исключает погрешность при создании лучей, а увеличенная дальность работы прибора до двенадцати метров допускает использование устройства на больших площадях. Купить Bosch Quigo Green mm2 можно для выравнивания плиток, напольных покрытий, картин, стен, бордюров.

Преимущества лазерного нивелира Bosch Quigo Green:

Высокоточное построение;

Видимость выше в 4 раза;

Безопасность для зрения;

Компактность прибора;

Удобство установки;

Возможность установки под углом;

Большая дальность проецирования.

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