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Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Set, со штативом, 0.603.663.C03
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Set, со штативом, 0.603.663.C03
    Арт. О00000038852
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Set, со штативом, 0.603.663.C03

      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Set, со штативом, 0.603.663.C03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038852
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Bosch Quigo green с зеленым лучом (0.603.663.C02) - это самовыравнивающийся прибор бытового класса, линии которого видно в 4 раза лучше, чем красные даже при ярком свете. Зеленые излучатели, которые, как правило, раньше применялись только в профессиональных моделях, теперь стали доступны и для домашнего ремонта.
        Конфигурация лучей - лазерный крест - отлично подходит для укладки плитки, поклейки обоев, размещения элементов декора, карнизов, установки полок и других дел, связанных с внутренней отделкой помещений

        Преимущества

        • Управление лазерным нивелиром Bosch Quigo green со штативом максимально упрощено для того, чтобы пользоваться им мог любой человек без предварительной подготовки. Достаточно только открыть излучатель, сдвинув защитный экран, - и можно работать
        • Корпус лазерного уровня Bosch, упаковка и аксессуары преимущественно выполнены из переработанных материалов
        • Энергопотребление по сравнению с моделью первого поколения было снижено на половину, что позволяет не только экономить ресурс элементов питания, но и дольше проводить разметку на одном комплекте батареек