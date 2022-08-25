Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Set, со штативом, 0.603.663.C03

Преимущества

Управление лазерным нивелиром Bosch Quigo green со штативом максимально упрощено для того, чтобы пользоваться им мог любой человек без предварительной подготовки. Достаточно только открыть излучатель, сдвинув защитный экран, - и можно работать

Корпус лазерного уровня Bosch, упаковка и аксессуары преимущественно выполнены из переработанных материалов

Энергопотребление по сравнению с моделью первого поколения было снижено на половину, что позволяет не только экономить ресурс элементов питания, но и дольше проводить разметку на одном комплекте батареек

Лазерный уровень Bosch Quigo green с зеленым лучом (0.603.663.C02) - это самовыравнивающийся прибор бытового класса, линии которого видно в 4 раза лучше, чем красные даже при ярком свете. Зеленые излучатели, которые, как правило, раньше применялись только в профессиональных моделях, теперь стали доступны и для домашнего ремонта.Конфигурация лучей - лазерный крест - отлично подходит для укладки плитки, поклейки обоев, размещения элементов декора, карнизов, установки полок и других дел, связанных с внутренней отделкой помещений