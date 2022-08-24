Преимущества

Лазерный отвес - простой и удобный перенос высот

Точные результаты благодаря точности +/- 0.5 мм/м

Высококачественные яркие лазерные диоды обеспечивают рабочий диапазон 10 м

Режим наклона для работ вне диапазона автоматического выравнивания

Чехол в комплекте для удобного хранения инструмента

Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800 пригодится при проведении внутренней отделки помещений. Он проецирует 2 лазерных луча (лазерный крест) и 2 лазерные точки (отвесы). Модель дает возможность выбрать один из трех рабочих режимов: автоматический нивелир, автоматический нивелир с дополнительной линией и надиром, режим наклона. Для максимальной длины линий на стене угол раскрытия составляет 120°