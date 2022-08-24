Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
Арт. Ю00000320346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|125 x 64 x 115
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800 пригодится при проведении внутренней отделки помещений. Он проецирует 2 лазерных луча (лазерный крест) и 2 лазерные точки (отвесы). Модель дает возможность выбрать один из трех рабочих режимов: автоматический нивелир, автоматический нивелир с дополнительной линией и надиром, режим наклона. Для максимальной длины линий на стене угол раскрытия составляет 120°
Преимущества
- Лазерный отвес - простой и удобный перенос высот
- Точные результаты благодаря точности +/- 0.5 мм/м
- Высококачественные яркие лазерные диоды обеспечивают рабочий диапазон 10 м
- Режим наклона для работ вне диапазона автоматического выравнивания
- Чехол в комплекте для удобного хранения инструмента