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Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Арт. Ю00000320346
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800

      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000320346
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		125 x 64 x 115
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 2 0.603.663.800 пригодится при проведении внутренней отделки помещений. Он проецирует 2 лазерных луча (лазерный крест) и 2 лазерные точки (отвесы). Модель дает возможность выбрать один из трех рабочих режимов: автоматический нивелир, автоматический нивелир с дополнительной линией и надиром, режим наклона. Для максимальной длины линий на стене угол раскрытия составляет 120°

        Преимущества

        • Лазерный отвес - простой и удобный перенос высот
        • Точные результаты благодаря точности +/- 0.5 мм/м
        • Высококачественные яркие лазерные диоды обеспечивают рабочий диапазон 10 м
        • Режим наклона для работ вне диапазона автоматического выравнивания
        • Чехол в комплекте для удобного хранения инструмента