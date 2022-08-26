Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032

Преимущества

Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы нивелиров CONDTROL серии XLiner до 200 м, нивелиров других производителей до 100 м

Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны

Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита

Два пузырьковых уровня обеспечивают точную установку детектора-отражателя

Детектор-отражатель CONDTROL предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами, увеличивающий их диапазон работы.