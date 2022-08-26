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Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
5.0
1
4 152 ₽
5 590 ₽
Для уровней и нивелиров
    Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
    Арт. О00000001480
    5.0
    1
    Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
    Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
      Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
      Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032

      Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032

      • -1 438 ₽
      4 152 ₽
      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001480
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		детектор-отражатель
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      • -1 438 ₽
      4 152 ₽
      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Детектор-отражатель CONDTROL предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами, увеличивающий их диапазон работы.

        Преимущества

        • Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы нивелиров CONDTROL серии XLiner до 200 м, нивелиров других производителей до 100 м
        • Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны
        • Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита
        • Два пузырьковых уровня обеспечивают точную установку детектора-отражателя