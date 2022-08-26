Детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol1-7-032
Арт. О00000001480
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|детектор-отражатель
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Материал
|пластик
- Детектор-отражатель CONDTROL предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами, увеличивающий их диапазон работы.
Преимущества
- Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы нивелиров CONDTROL серии XLiner до 200 м, нивелиров других производителей до 100 м
- Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны
- Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита
- Два пузырьковых уровня обеспечивают точную установку детектора-отражателя