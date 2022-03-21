Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100
Арт. X303100417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|детектор-отражатель
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Материал
|пластик
- Детектор-отражатель CONDTROL green 1-7-100 предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами CONDTROL с зелеными лучами. Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы прибора до 100 м. Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны. Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита. Пузырьковый уровень обеспечивает точную установку детектора-отражателя.
Преимущества
- Погрешность +1мм/10м
- Рабочая частота 5…10кГц
- Волновой диапазон 500-540нм
- Рабочая температура -100C ...+500C
- Элементы питания 2х1.5В ААА
- Время работы элементов питания около 30 часов