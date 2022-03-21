Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100

Преимущества

Погрешность +1мм/10м

Рабочая частота 5…10кГц

Волновой диапазон 500-540нм

Рабочая температура -100C ...+500C

Элементы питания 2х1.5В ААА

Время работы элементов питания около 30 часов

Детектор-отражатель CONDTROL green 1-7-100 предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами CONDTROL с зелеными лучами. Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы прибора до 100 м. Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны. Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита. Пузырьковый уровень обеспечивает точную установку детектора-отражателя.