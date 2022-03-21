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Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100
5.0
2
Найти аналог
Для уровней и нивелиров
    Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100
    Арт. X303100417
    5.0
    2
    Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100

      Электронный детектор-отражатель для лазерных нивелиров Condtrol green 1-7-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X303100417
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		детектор-отражатель
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Детектор-отражатель CONDTROL green 1-7-100 предназначен для работы совместно с лазерными нивелирами CONDTROL с зелеными лучами. Благодаря применению данного отражателя увеличивается диапазон работы прибора до 100 м. Оснащен шкалой мишени с тыльной стороны и светодиодной индикацией с фронтальной стороны. Крепится на потолочном профиле или вертикальной конструкции с помощью встроенного магнита. Пузырьковый уровень обеспечивает точную установку детектора-отражателя.

        Преимущества

        • Погрешность +1мм/10м
        • Рабочая частота 5…10кГц
        • Волновой диапазон 500-540нм
        • Рабочая температура -100C ...+500C
        • Элементы питания 2х1.5В ААА
        • Время работы элементов питания около 30 часов