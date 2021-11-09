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Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
4.0
2
2 900 ₽
Кувалды
    Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
    Арт. Х130326584
    4.0
    2
    Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
    Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
    Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
      Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
      Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
      Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)

      Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)

      2 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130326584
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Все характеристики
      2 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда STAYER PROFI 20110-4_z02 используется при проведении строительных и монтажных работ, требующих большой ударной силы. Кованая голова выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке и способна амортизировать удар.