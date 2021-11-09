Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)

Кувалда STAYER PROFI 20110-4_z02 используется при проведении строительных и монтажных работ, требующих большой ударной силы. Кованая голова выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке и способна амортизировать удар.