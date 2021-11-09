Кувалда Stayer Profi 20110-4_z02 (4 кг)
Арт. Х130326584
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
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- Кувалда STAYER PROFI 20110-4_z02 используется при проведении строительных и монтажных работ, требующих большой ударной силы. Кованая голова выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке и способна амортизировать удар.