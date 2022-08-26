Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
Арт. О00000025525
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Боек
|квадратный
|
Материал рукояти
|фиберглас, резина
С этим товаром смотрят
- Кувалда STAYER Hercules - это проверенный слесарный инструмент, который широко применяется при работах, требующих огромной ударной силы, а также инструментальная сталь, из которой изготовлена ударная головка делает более длительным срок службы инструмента.
Преимущества:
- Рукоятка - фибергласовая двухкомпонентная;
- Конструкция крепления головы к рукоятке: неразъемное клеевое соединение;
- Закалённая ударная головка.