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Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
5.0
1
1 300 ₽
Кувалды
    Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
    Арт. О00000025525
    5.0
    1
    Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
    Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
    Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
      Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
      Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01
      Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01

      Кувалда Stayer Hercules 20052-15_z01

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас, резина
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда STAYER Hercules - это проверенный слесарный инструмент, который широко применяется при работах, требующих огромной ударной силы, а также инструментальная сталь, из которой изготовлена ударная головка делает более длительным срок службы инструмента.

        Преимущества:

        • Рукоятка - фибергласовая двухкомпонентная;
        • Конструкция крепления головы к рукоятке: неразъемное клеевое соединение;
        • Закалённая ударная головка.