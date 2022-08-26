Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
Арт. Ю00000003326
Характеристики
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Производитель
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
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Общая длина, мм
|915
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Кованая
|Да
Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 8.0кг STAYER PROFI 20110-8_z02 - слесарный инструмент с большим весом бойка. Служит для выполнения тяжелых ударных работ. Изделие широко распространено в области строительства и монтажно/демонтажных работ. Модель оснащена двухкомпонентной стекловолоконной рукояткой и кованой головой квадратного сечения из высокоуглеродистой инструментальной стали.