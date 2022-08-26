Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
5.0
1
Найти аналог
Кувалды
    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
    Арт. Ю00000003326
    5.0
    1
    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг
    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг

    Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. Ю00000003326
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stayer
    Боек
    		квадратный
    Материал рукояти
    		фиберглас
    Общая длина, мм
    		915
    Кованая
    		Да
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

    • Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 8.0кг STAYER PROFI 20110-8_z02 - слесарный инструмент с большим весом бойка. Служит для выполнения тяжелых ударных работ. Изделие широко распространено в области строительства и монтажно/демонтажных работ. Модель оснащена двухкомпонентной стекловолоконной рукояткой и кованой головой квадратного сечения из высокоуглеродистой инструментальной стали.