Кувалда Stayer Profi 20110-8_z02, 8 кг

Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 8.0кг STAYER PROFI 20110-8_z02 - слесарный инструмент с большим весом бойка. Служит для выполнения тяжелых ударных работ. Изделие широко распространено в области строительства и монтажно/демонтажных работ. Модель оснащена двухкомпонентной стекловолоконной рукояткой и кованой головой квадратного сечения из высокоуглеродистой инструментальной стали.