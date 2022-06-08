Кованая кувалда Труд (6 кг, в сборе)

Преимущества:

Масса ударного инструмента составляет 6 кг.

Прочная рукоятка, обеспечивающая надежное удержание, выполнена из высококачественной древесины (березы).

Антикоррозийное покрытие, использованное в рабочем основании кувалды, защищает от образования ржавчины на поверхности.

Данный товар произведен в России.

За счет конструктивных особенностей гасится инерция, повышая эффективность удара.

Кувалда (6 кг, кованая, в сборе) "Труд" представляет собой ручной инструмент, который предназначен для нанесения направленных ударов высокой мощности. Есть возможность эксплуатации для разрушения камней, каменных сооружений, демонтажа кладки из кирпича, конструкций из бетона, прочих твердых материалов. Кроме того, используется для забивания кольев, стальных стержней (штырей) в условиях строительных работ.