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Кованая кувалда Труд (6 кг, в сборе)
5.0
2
2 940 ₽
Кувалды
    Кованая кувалда Труд (6 кг, в сборе)
    Арт. О00000003830
    5.0
    2
    Кованая кувалда Труд (6 кг, в сборе)

      Кованая кувалда Труд (6 кг, в сборе)

      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003830
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Труд Вача
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда (6 кг, кованая, в сборе) "Труд" представляет собой ручной инструмент, который предназначен для нанесения направленных ударов высокой мощности. Есть возможность эксплуатации для разрушения камней, каменных сооружений, демонтажа кладки из кирпича, конструкций из бетона, прочих твердых материалов. Кроме того, используется для забивания кольев, стальных стержней (штырей) в условиях строительных работ.

        Преимущества:

        • Масса ударного инструмента составляет 6 кг.
        • Прочная рукоятка, обеспечивающая надежное удержание, выполнена из высококачественной древесины (березы).
        • Антикоррозийное покрытие, использованное в рабочем основании кувалды, защищает от образования ржавчины на поверхности.
        • Данный товар произведен в России.
        • За счет конструктивных особенностей гасится инерция, повышая эффективность удара.