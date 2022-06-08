Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)
Арт. О00000003825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
Кувалда (кованая, в сборе) Труд представляет собой ударный ручной инструмент. Используются подобные приборы в условиях строительных, ремонтных, демонтажных работ, а также кузнечных мастерских. Ориентирована на выполнение направленных ударов большой силы. Будет полезна при исполнении ручной ковки на наковальне или другой схожей поверхности, а также забивании штырей, кольев. Мощность ударов, выполняемых представленным инструментом, обеспечит разрушение бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня.
Преимущества:
- Масса изделия составляет 3 кг.
- Товар произведен в России.
- Надежная эргономичная рукоять изготовлена из древесины (береза высокого качества).
- Рабочее основание защищено от коррозии (к примеру, образования ржавчины) специальным покрытием. Это обеспечивает длительный срок службы.
- Малый показатель инерции, усиливающий эффективность удара.