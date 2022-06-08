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Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)
5.0
2
1 350 ₽
Кувалды
    Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)
    Арт. О00000003825
    5.0
    2
    Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)

      Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003825
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Труд Вача
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кувалда (кованая, в сборе) Труд представляет собой ударный ручной инструмент. Используются подобные приборы в условиях строительных, ремонтных, демонтажных работ, а также кузнечных мастерских. Ориентирована на выполнение направленных ударов большой силы. Будет полезна при исполнении ручной ковки на наковальне или другой схожей поверхности, а также забивании штырей, кольев. Мощность ударов, выполняемых представленным инструментом, обеспечит разрушение бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня.

        Преимущества:

        • Масса изделия составляет 3 кг.
        • Товар произведен в России.
        • Надежная эргономичная рукоять изготовлена из древесины (береза высокого качества).
        • Рабочее основание защищено от коррозии (к примеру, образования ржавчины) специальным покрытием. Это обеспечивает длительный срок службы.
        • Малый показатель инерции, усиливающий эффективность удара.