Кованая кувалда Труд (3 кг, в сборе)

Кувалда (кованая, в сборе) Труд представляет собой ударный ручной инструмент. Используются подобные приборы в условиях строительных, ремонтных, демонтажных работ, а также кузнечных мастерских. Ориентирована на выполнение направленных ударов большой силы. Будет полезна при исполнении ручной ковки на наковальне или другой схожей поверхности, а также забивании штырей, кольев. Мощность ударов, выполняемых представленным инструментом, обеспечит разрушение бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня.

Преимущества: