Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-350
Арт. О00000035712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
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- Кувалда Ремоколор 38-5-350 - это прочный инструмент, который подходит для выполнения операций, требующих большой ударной силы.
Преимущества
- Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы
- Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована
- Боек инструмента имеет квадратную форму
- Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке
- Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов