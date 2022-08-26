Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-350

Преимущества

Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы

Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована

Боек инструмента имеет квадратную форму

Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке

Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов

Кувалда Ремоколор 38-5-350 - это прочный инструмент, который подходит для выполнения операций, требующих большой ударной силы.