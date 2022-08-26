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Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
5.0
1
1 400 ₽
Кувалды
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
    Арт. О00000033280
    5.0
    1
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
    Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг

      Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда 10951 с кованой головкой весом 2000 г и деревянной рукояткой длиной 380 мм позволяет наносить аккуратные удары с достаточной точностью. Ей можно забивать большие гвозди, выпрямлять металлические заготовки и придавать им форму. Кованый боек обеспечивает надежность инструмента. Кувалда используется при проведении монтажных работ и для металлообработки, будет полезна на строительной площадке, дома или в гараже.

        Преимущества

        • Инструмент характеризуется повышенной прочностью и долговечностью, т.к. голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 50 марки, закалена в печи и имеет оптимальную твердость 30-50 HRC на всю глубину
        • Боек со снятыми фасками обеспечивает безопасность при работе — откалывание кусочков при нанесении ударов исключено
        • Головка крепко держится на расклиненной рукоятке и не соскочит во время использования
        • Рукоятка их отшлифованной древесины высокого качества не скользит в руках даже в дождливую погоду
        • Рукоятка ремонтопригодна — если она сломается, не придется приобретать новую кувалду