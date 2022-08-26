Кувалда кованая, деревянная рукоятка РемоКолор 38-5-072, 2 кг
Арт. О00000033280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда 10951 с кованой головкой весом 2000 г и деревянной рукояткой длиной 380 мм позволяет наносить аккуратные удары с достаточной точностью. Ей можно забивать большие гвозди, выпрямлять металлические заготовки и придавать им форму. Кованый боек обеспечивает надежность инструмента. Кувалда используется при проведении монтажных работ и для металлообработки, будет полезна на строительной площадке, дома или в гараже.
Преимущества
- Инструмент характеризуется повышенной прочностью и долговечностью, т.к. голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 50 марки, закалена в печи и имеет оптимальную твердость 30-50 HRC на всю глубину
- Боек со снятыми фасками обеспечивает безопасность при работе — откалывание кусочков при нанесении ударов исключено
- Головка крепко держится на расклиненной рукоятке и не соскочит во время использования
- Рукоятка их отшлифованной древесины высокого качества не скользит в руках даже в дождливую погоду
- Рукоятка ремонтопригодна — если она сломается, не придется приобретать новую кувалду