Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-220, фиберглассовая рукоятка, длина рукоятки 250 мм
Арт. О00000035779
Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-220, фиберглассовая рукоятка, длина рукоятки 250 мм
Арт. О00000035779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас, резина
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- Кувалда РемоКолор 2000г 38-5-220 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 250 мм.
Преимущества
- Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована
- Боек кувалды изготовлен из прочного материала, что гарантирует устойчивость во время работы
- Форма фибергласовой рукоятки обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание при промахе.
- Высокая стойкость к износу и долгий срок службы РемоКолор 2000г 38-5-220