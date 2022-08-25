Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-220, фиберглассовая рукоятка, длина рукоятки 250 мм

Преимущества

Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована

Боек кувалды изготовлен из прочного материала, что гарантирует устойчивость во время работы

Форма фибергласовой рукоятки обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание при промахе.

Высокая стойкость к износу и долгий срок службы РемоКолор 2000г 38-5-220

Кувалда РемоКолор 2000г 38-5-220 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 250 мм.