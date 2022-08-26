Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм

Преимущества

Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы

Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована

Боек инструмента имеет квадратную форму

Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке

Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов

Кувалда РемоКолор 1000г 38-5-210 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 220 мм.