Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
Арт. О00000035777
Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
Арт. О00000035777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас, резина
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- Кувалда РемоКолор 1000г 38-5-210 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 220 мм.
Преимущества
- Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы
- Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована
- Боек инструмента имеет квадратную форму
- Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке
- Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов