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Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
5.0
1
900 ₽
Кувалды
    Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
    Арт. О00000035777
    5.0
    1
    Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
    Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
      Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм
      Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм

      Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-210, фиберглассовая рукоятка, вес 1000 гр., длина рукоятки 220 мм

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035777
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас, резина
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда РемоКолор 1000г 38-5-210 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 220 мм.

        Преимущества

        • Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы
        • Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована
        • Боек инструмента имеет квадратную форму
        • Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке
        • Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов