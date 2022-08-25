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Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-215, фиберглассовая рукоятка, вес 1500 гр., длина рукоятки 230мм
5.0
1
1 300 ₽
Кувалды
    Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-215, фиберглассовая рукоятка, вес 1500 гр., длина рукоятки 230мм
    Арт. О00000035778
    5.0
    1
    Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-215, фиберглассовая рукоятка, вес 1500 гр., длина рукоятки 230мм

      Кувалда кованая РемоКолор Рrofessional 38-5-215, фиберглассовая рукоятка, вес 1500 гр., длина рукоятки 230мм

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035778
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас, резина
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда РемоКолор 1500 гр. 38-5-215 представляет собой профессиональный инструмент для выполнения ударных работ. Кованный и закаленный боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Длина рукоятки 230 мм.

        Преимущества

        • Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована
        • Боек кувалды изготовлен из прочного материала, что гарантирует устойчивость во время работы
        • Форма фибергласовой рукоятки обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание при промахе.
        • Высокая стойкость к износу и долгий срок службы