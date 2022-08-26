Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330

Преимущества

Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке

Боек инструмента имеет квадратную форму

Кувалда РемоКолор 38-5-330 оснащена удлиненной фибергласовой рукояткой. Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована. Фиберглассовая рукоятка. Кувалда подходит для выполнения операций, требующих большой ударной силы. Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы.