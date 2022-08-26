Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
Арт. О00000035710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
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- Кувалда РемоКолор 38-5-330 оснащена удлиненной фибергласовой рукояткой. Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована. Фиберглассовая рукоятка. Кувалда подходит для выполнения операций, требующих большой ударной силы. Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке
- Боек инструмента имеет квадратную форму