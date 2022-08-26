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Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
5.0
1
3 000 ₽
Кувалды
    Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
    Арт. О00000035710
    5.0
    1
    Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
    Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
      Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330
      Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330

      Кувалда кованая, фиберглассовая рукоятка РемоКолор 38-5-330

      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035710
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Все характеристики
      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда РемоКолор 38-5-330 оснащена удлиненной фибергласовой рукояткой. Головка кувалды кованая, закалена и полностью отполирована. Фиберглассовая рукоятка. Кувалда подходит для выполнения операций, требующих большой ударной силы. Рабочая часть из кованой высокоуглеродистой стали обладает прочностью и долгим сроком службы. 

        Преимущества

        • Фиберглассовая рукоятка обеспечивает надежный захват и не скользит в руке
        • Боек инструмента имеет квадратную форму