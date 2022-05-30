Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
Арт. Х130326592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда 8000г Россия Павлово 10969 представляет собой мощный в работе ручной ударный инструмент, который изготовлен из стали Ст40-60 ГОСТ 11401-75 и высококачественной древесины. Поверхность рукоятки дополнительно отшлифована. Боек покрыт антикоррозийным составом Бт-577. Закалка селективным методом обеспечивает оптимальный уровень твердости рабочей части - 48-52 HRC.