Кувалда Павлово 10969 (8 кг)

Кувалда 8000г Россия Павлово 10969 представляет собой мощный в работе ручной ударный инструмент, который изготовлен из стали Ст40-60 ГОСТ 11401-75 и высококачественной древесины. Поверхность рукоятки дополнительно отшлифована. Боек покрыт антикоррозийным составом Бт-577. Закалка селективным методом обеспечивает оптимальный уровень твердости рабочей части - 48-52 HRC.