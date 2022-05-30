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Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
5.0
3
2 770 ₽
Кувалды
    Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
    Арт. Х130326592
    5.0
    3
    Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
    Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
      Кувалда Павлово 10969 (8 кг)
      Кувалда Павлово 10969 (8 кг)

      Кувалда Павлово 10969 (8 кг)

      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130326592
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда 8000г Россия Павлово 10969 представляет собой мощный в работе ручной ударный инструмент, который изготовлен из стали Ст40-60 ГОСТ 11401-75 и высококачественной древесины. Поверхность рукоятки дополнительно отшлифована. Боек покрыт антикоррозийным составом Бт-577. Закалка селективным методом обеспечивает оптимальный уровень твердости рабочей части - 48-52 HRC.