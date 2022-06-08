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Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)
4.5
2
Найти аналог
Кувалды
    Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)
    Арт. О00000003832
    4.5
    2
    Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)

      Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003832
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Труд Вача
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кувалда "Труд" представляет собой ручной инструмент, который предназначен для выполнения направленных ударов различной силы. Будет полезна, если требуется проводить демонтажные работы: деконструкцию бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня. Большая масса прибора позволит разрушать прочные преграды. Кроме того, может применяться в условиях строительных площадок: для забивания кольев, стальных стержней (штырей). В кузнечных мастерских при помощи инструмента можно придавать форму металлическим заготовкам, расположенным на наковальне (ручная ковка).

        Преимущества:

        • Вес кувалды "Труд" составляет 8 кг;
        • Данная продукция произведена в России;
        • Высокопрочная надежная рукоятка выполнена из древесины (береза);
        • Инструмент экологичен, прост в эксплуатации. Простота конструкции обеспечивает надежность, долгий срок службы. Не нуждается в топливе, электроэнергии;
        • Кувалда "Труд" подойдет для дома;
        • Рабочее основание защищено от коррозии (ржавчина не образуется);
        • Высокая эффективность удара (частичное гашение инерции).