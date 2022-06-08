Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)

Кувалда "Труд" представляет собой ручной инструмент, который предназначен для выполнения направленных ударов различной силы. Будет полезна, если требуется проводить демонтажные работы: деконструкцию бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня. Большая масса прибора позволит разрушать прочные преграды. Кроме того, может применяться в условиях строительных площадок: для забивания кольев, стальных стержней (штырей). В кузнечных мастерских при помощи инструмента можно придавать форму металлическим заготовкам, расположенным на наковальне (ручная ковка).

Преимущества: