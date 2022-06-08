Кованая кувалда Труд (8 кг, в сборе)
Арт. О00000003832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
Кувалда "Труд" представляет собой ручной инструмент, который предназначен для выполнения направленных ударов различной силы. Будет полезна, если требуется проводить демонтажные работы: деконструкцию бетонных конструкций, кирпичной кладки, дробление камня. Большая масса прибора позволит разрушать прочные преграды. Кроме того, может применяться в условиях строительных площадок: для забивания кольев, стальных стержней (штырей). В кузнечных мастерских при помощи инструмента можно придавать форму металлическим заготовкам, расположенным на наковальне (ручная ковка).
Преимущества:
- Вес кувалды "Труд" составляет 8 кг;
- Данная продукция произведена в России;
- Высокопрочная надежная рукоятка выполнена из древесины (береза);
- Инструмент экологичен, прост в эксплуатации. Простота конструкции обеспечивает надежность, долгий срок службы. Не нуждается в топливе, электроэнергии;
- Кувалда "Труд" подойдет для дома;
- Рабочее основание защищено от коррозии (ржавчина не образуется);
- Высокая эффективность удара (частичное гашение инерции).