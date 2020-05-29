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Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
5.0
1
Найти аналог
Наборы шестигранных ключей
    Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
    Арт. Х1302137
    5.0
    1
    Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
    Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
    Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
      Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
      Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
      Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10

      Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302137
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 - это комплект из 10 шестигранных ключей Г-образной формы с шаровым профилем. Набор рекомендуется к применению при сборке мебели, ремонте автомобиля в тех случаях, когда требуется отвернуть крепеж имеющих шестигранный шлиц. В комплект входят 10 ключей разного размера (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм). Все инструменты набора изготовлены из высококачественной стали и упакованы в пластиковый корпус с маркировкой.

        Преимущества:

        • Большая комплектация;
        • Головки выполнены из хромованадиевой стали;
        • Профессиональная сфера применения;
        • Все имбусовые ключи набора шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 имеют форму Г-образно загнутого стержня, что позволяет применять максимальное усилие при работе.