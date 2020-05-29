Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10

Преимущества:

Большая комплектация;

Головки выполнены из хромованадиевой стали;

Профессиональная сфера применения;

Все имбусовые ключи набора шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 имеют форму Г-образно загнутого стержня, что позволяет применять максимальное усилие при работе.

Набор шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 - это комплект из 10 шестигранных ключей Г-образной формы с шаровым профилем. Набор рекомендуется к применению при сборке мебели, ремонте автомобиля в тех случаях, когда требуется отвернуть крепеж имеющих шестигранный шлиц. В комплект входят 10 ключей разного размера (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм). Все инструменты набора изготовлены из высококачественной стали и упакованы в пластиковый корпус с маркировкой.