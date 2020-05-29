Набор Г-образных шестигранников АРСЕНАЛ НШ-10
Арт. Х1302137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8
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Форма
|угловая
- Набор шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 - это комплект из 10 шестигранных ключей Г-образной формы с шаровым профилем. Набор рекомендуется к применению при сборке мебели, ремонте автомобиля в тех случаях, когда требуется отвернуть крепеж имеющих шестигранный шлиц. В комплект входят 10 ключей разного размера (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм). Все инструменты набора изготовлены из высококачественной стали и упакованы в пластиковый корпус с маркировкой.
Преимущества:
- Большая комплектация;
- Головки выполнены из хромованадиевой стали;
- Профессиональная сфера применения;
- Все имбусовые ключи набора шестигранников Арсенал НШ-10, 2366530 имеют форму Г-образно загнутого стержня, что позволяет применять максимальное усилие при работе.