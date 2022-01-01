Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
Арт. О00000019344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|340x69x255
- Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.
Преимущества
- Рычажная конструкция увеличивает усилие: ниже утомляемость
- Усиленный литой корпус: высокий ресурс
- Специальная рукоять для выкручивания резьбового стержня из установленной заклепки
- Самый широкий размерный ряд резьбовых заклепок
- Эргономичные двухкомпонентные ручки
- Прочная кованые рукоятки
- Удобный кейс для хранения и переноски