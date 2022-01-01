Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183

Преимущества

Рычажная конструкция увеличивает усилие: ниже утомляемость

Усиленный литой корпус: высокий ресурс

Специальная рукоять для выкручивания резьбового стержня из установленной заклепки

Самый широкий размерный ряд резьбовых заклепок

Эргономичные двухкомпонентные ручки

Прочная кованые рукоятки

Удобный кейс для хранения и переноски

Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.