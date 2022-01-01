Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
13 200 ₽
Заклепочники
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
    Арт. О00000019344
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
    Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183
      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183

      Заклепочник резьбовой двуручный Kraftool NUT-12 М3-М12 31183

      13 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000019344

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340x69x255
      Все характеристики
      13 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.

        Преимущества

        • Рычажная конструкция увеличивает усилие: ниже утомляемость
        • Усиленный литой корпус: высокий ресурс
        • Специальная рукоять для выкручивания резьбового стержня из установленной заклепки
        • Самый широкий размерный ряд резьбовых заклепок
        • Эргономичные двухкомпонентные ручки
        • Прочная кованые рукоятки
        • Удобный кейс для хранения и переноски