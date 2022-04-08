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Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
5.0
4
615 ₽
Заклепочники
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
    Арт. Х150526
    5.0
    4
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
    Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)

      Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)

      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150526
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		320x130x30
      Все характеристики
      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Заклепочник 250 мм MATRIX это легкий и комфортный для эксплуатации инструмент, позволяющий скреплять металлические листы. Имеет корпус из конструкционной стали, которая отличается прочностью и износостойкостью. Заклепочник оснащен удобной головкой с возможностью смены насадок под необходимый диаметр заклепок, причем насадки могут закрепляться на инструменте, чтобы всегда быть под рукой. Рукоятки инструмента имеют рифленое покрытие для лучшего хвата, и могут фиксироваться в любом удобном положении. С заклепочником MATRIX 40524 можно быстро установить заклепку на место.

        Преимущества заклепочника MATRIX 40524:

        • Высокая прочность;
        • Удобство;
        • Надежная фиксация;
        • Нескользящие рукоятки.

        Комплектация:

        • Заклепочник;
        • Ключ для смены насадок;
        • Насадка под заклепки 2,4 мм;
        • Насадка под заклепки 3,2 мм;
        • Насадка под заклепки 4,0 мм;
        • Насадка под заклепки 4,8 мм;
        • Упаковка.