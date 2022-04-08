Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)
Арт. Х150526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|320x130x30
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Заклепочник 250 мм MATRIX это легкий и комфортный для эксплуатации инструмент, позволяющий скреплять металлические листы. Имеет корпус из конструкционной стали, которая отличается прочностью и износостойкостью. Заклепочник оснащен удобной головкой с возможностью смены насадок под необходимый диаметр заклепок, причем насадки могут закрепляться на инструменте, чтобы всегда быть под рукой. Рукоятки инструмента имеют рифленое покрытие для лучшего хвата, и могут фиксироваться в любом удобном положении. С заклепочником MATRIX 40524 можно быстро установить заклепку на место.
Преимущества заклепочника MATRIX 40524:
- Высокая прочность;
- Удобство;
- Надежная фиксация;
- Нескользящие рукоятки.
Комплектация:
- Заклепочник;
- Ключ для смены насадок;
- Насадка под заклепки 2,4 мм;
- Насадка под заклепки 3,2 мм;
- Насадка под заклепки 4,0 мм;
- Насадка под заклепки 4,8 мм;
- Упаковка.