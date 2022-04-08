Заклепочник Matrix 40524 (250 мм)

Заклепочник 250 мм MATRIX это легкий и комфортный для эксплуатации инструмент, позволяющий скреплять металлические листы. Имеет корпус из конструкционной стали, которая отличается прочностью и износостойкостью. Заклепочник оснащен удобной головкой с возможностью смены насадок под необходимый диаметр заклепок, причем насадки могут закрепляться на инструменте, чтобы всегда быть под рукой. Рукоятки инструмента имеют рифленое покрытие для лучшего хвата, и могут фиксироваться в любом удобном положении. С заклепочником MATRIX 40524 можно быстро установить заклепку на место.

Преимущества заклепочника MATRIX 40524:

Высокая прочность;

Удобство;

Надежная фиксация;

Нескользящие рукоятки.

Комплектация: