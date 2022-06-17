Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм

Преимущества

MATRIX 40551 укомплектован насадками для работ с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм

Надежная фиксация натяжной шпильки

Литой корпус изготовлен из прочного качественного сплава для долгой службы инструмента

Фиксатор рукоятки для безопасной транспортировки

Заклепочник литой, 260 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм MATRIX 40551 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. В комплект входят четыре насадки для заклепок 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм. Специальный зажим создает надежную фиксацию вытяжной шпильки.