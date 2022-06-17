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Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
5.0
2
850 ₽
Заклепочники
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
    Арт. О00000011832
    5.0
    2
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
    Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм

      Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011832
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		260x105x30
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заклепочник литой, 260 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм MATRIX 40551 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. В комплект входят четыре насадки для заклепок 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм. Специальный зажим создает надежную фиксацию вытяжной шпильки.

        Преимущества

        • MATRIX 40551 укомплектован насадками для работ с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм
        • Надежная фиксация натяжной шпильки
        • Литой корпус изготовлен из прочного качественного сплава для долгой службы инструмента
        • Фиксатор рукоятки для безопасной транспортировки