Заклепочник литой Matrix 40551 (2.4/3.2/4/4.8 мм) 260 мм
Арт. О00000011832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|260x105x30
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- Заклепочник литой, 260 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм MATRIX 40551 предназначен для скрепления металлических листов с помощью вытяжных заклепок. В комплект входят четыре насадки для заклепок 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм. Специальный зажим создает надежную фиксацию вытяжной шпильки.
Преимущества
- MATRIX 40551 укомплектован насадками для работ с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм
- Надежная фиксация натяжной шпильки
- Литой корпус изготовлен из прочного качественного сплава для долгой службы инструмента
- Фиксатор рукоятки для безопасной транспортировки