Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
Арт. О00000027264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|330x130x30
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- Переставной заклепочник 250 мм MATRIX 40527 используется для монтажных работ. С его помощью можно быстро справиться со скреплением деталей и заготовок алюминиевыми заклепками, имеющими размеры: 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. Инструмент прост и удобен в обращении. Им можно свободно работать в труднодоступных местах под углом 90 градусов.
Преимущества
- Повышенный срок использования
- Безопасность
- Эффективность
- Простота эксплуатации
- Функция перестановки головки для работы под углом 90°
- Заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм