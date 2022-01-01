Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм

Преимущества

Повышенный срок использования

Безопасность

Эффективность

Простота эксплуатации

Функция перестановки головки для работы под углом 90°

Заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм

Переставной заклепочник 250 мм MATRIX 40527 используется для монтажных работ. С его помощью можно быстро справиться со скреплением деталей и заготовок алюминиевыми заклепками, имеющими размеры: 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. Инструмент прост и удобен в обращении. Им можно свободно работать в труднодоступных местах под углом 90 градусов.