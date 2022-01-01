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Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
Найти аналог
Заклепочники
    Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
    Арт. О00000027264
    Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
    Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
    Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
    Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
      Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
      Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
      Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм
      Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм

      Переставной заклепочник Matrix 40527, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000027264

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		330x130x30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставной заклепочник 250 мм MATRIX 40527 используется для монтажных работ. С его помощью можно быстро справиться со скреплением деталей и заготовок алюминиевыми заклепками, имеющими размеры: 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. Инструмент прост и удобен в обращении. Им можно свободно работать в труднодоступных местах под углом 90 градусов.

        Преимущества

        • Повышенный срок использования
        • Безопасность
        • Эффективность
        • Простота эксплуатации
        • Функция перестановки головки для работы под углом 90°
        • Заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм