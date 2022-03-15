Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)

KRAFTOOL 31170 купить можно для работы с металлическими листами. Этот компактный ручной инструмент поможет в установке заклепок из стали и алюминия размером от двух до пяти сантиметров. Заклепочник обладает мягкими рукоятками с резиновым покрытием, поэтому им будет удобно работать долгое время. Оснащение ограничителями для руки исключает скольжение, и существенно повышает безопасность инструмента. Рабочая часть прибора выполнена из закаленной стали с добавлением хрома, поэтому риск поломки заклепочника ощутимо снижается. Также инструмент имеет хомут, позволяющий фиксировать ручки при транспортировке, что сохраняет в целости сумку или ящик, где хранится заклепочник.

Преимущества заклепочника X-3 KRAFTOOL 31170:

Комфортный для большого объема работ;

Надежно и удобно сидит в руке;

Работает с клепками разного диаметра: 2,4/ 3,2/ 4/ 4,8;

Безопасный;

Портативный.

Комплектация: