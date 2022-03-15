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Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
5.0
2
1 570 ₽
Заклепочники
    Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
    Арт. Х150564
    5.0
    2
    Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
    Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
    Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
    Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
      Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
      Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
      Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
      Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)

      Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)

      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150564
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		334x93x40
      Все характеристики
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • KRAFTOOL 31170 купить можно для работы с металлическими листами. Этот компактный ручной инструмент поможет в установке заклепок из стали и алюминия размером от двух до пяти сантиметров. Заклепочник обладает мягкими рукоятками с резиновым покрытием, поэтому им будет удобно работать долгое время. Оснащение ограничителями для руки исключает скольжение, и существенно повышает безопасность инструмента. Рабочая часть прибора выполнена из закаленной стали с добавлением хрома, поэтому риск поломки заклепочника ощутимо снижается. Также инструмент имеет хомут, позволяющий фиксировать ручки при транспортировке, что сохраняет в целости сумку или ящик, где хранится заклепочник.

        Преимущества заклепочника X-3 KRAFTOOL 31170:

        • Комфортный для большого объема работ;
        • Надежно и удобно сидит в руке;
        • Работает с клепками разного диаметра: 2,4/ 3,2/ 4/ 4,8;
        • Безопасный;
        • Портативный.

        Комплектация:

        • Заклепочник;
        • Упаковка.