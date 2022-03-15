Заклепочник Kraftool 31170 (2.4-4.8 мм)
Арт. Х150564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|334x93x40
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KRAFTOOL 31170 купить можно для работы с металлическими листами. Этот компактный ручной инструмент поможет в установке заклепок из стали и алюминия размером от двух до пяти сантиметров. Заклепочник обладает мягкими рукоятками с резиновым покрытием, поэтому им будет удобно работать долгое время. Оснащение ограничителями для руки исключает скольжение, и существенно повышает безопасность инструмента. Рабочая часть прибора выполнена из закаленной стали с добавлением хрома, поэтому риск поломки заклепочника ощутимо снижается. Также инструмент имеет хомут, позволяющий фиксировать ручки при транспортировке, что сохраняет в целости сумку или ящик, где хранится заклепочник.
Преимущества заклепочника X-3 KRAFTOOL 31170:
- Комфортный для большого объема работ;
- Надежно и удобно сидит в руке;
- Работает с клепками разного диаметра: 2,4/ 3,2/ 4/ 4,8;
- Безопасный;
- Портативный.
Комплектация:
- Заклепочник;
- Упаковка.