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Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
2 940 ₽
Заклепочники
    Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
    Арт. X1019542
    Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
    Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
    Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
    Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
      Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
      Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
      Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
      Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01

      Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01

      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1019542

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340x31x110
      Все характеристики
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поворотный заклепочник 360 Kraftool "RX-7" для заклёпок 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь, 2.44.0 - нерж сталь, литой корпус 31176_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.

        Преимущества

        • Для работы с заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали
        • o Заклепок (алюминий и сталь) : 2,4/3,2/4,0/4,8 мм
        • o Заклепок (нерж. сталь) : 2,4/3,2/4,0 мм
        • Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа
        • Мягкие прорезиненные рукоятки с ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват
        • Удобство работы в труднодоступных местах обеспечивается за счет поворотной головы (0 — 360 градусов)
        • Литой корпус
        • Индивидуальная упаковка