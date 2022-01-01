Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01
Арт. X1019542
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|340x31x110
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- Поворотный заклепочник 360 Kraftool "RX-7" для заклёпок 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь, 2.44.0 - нерж сталь, литой корпус 31176_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.
Преимущества
- Для работы с заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали
- o Заклепок (алюминий и сталь) : 2,4/3,2/4,0/4,8 мм
- o Заклепок (нерж. сталь) : 2,4/3,2/4,0 мм
- Смена рабочего наконечника осуществляется с
- Мягкие прорезиненные рукоятки с
- Удобство работы в
- Литой корпус
- Индивидуальная упаковка