Поворотный заклепочник 360° Kraftool RX-7 31176_z01

Преимущества

Для работы с заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали

o Заклепок (алюминий и сталь) : 2,4/3,2/4,0/4,8 мм

o Заклепок (нерж. сталь) : 2,4/3,2/4,0 мм

Смена рабочего наконечника осуществляется с помощью специального ключа

помощью специального ключа Мягкие прорезиненные рукоятки с ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват

ограничителями для пальцев обеспечивают надежный хват Удобство работы в труднодоступных местах обеспечивается за счет поворотной головы (0 — 360 градусов)

труднодоступных местах обеспечивается за счет поворотной головы (0 — 360 градусов) Литой корпус

Индивидуальная упаковка

Поворотный заклепочник 360 Kraftool "RX-7" для заклёпок 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь, 2.44.0 - нерж сталь, литой корпус 31176_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.