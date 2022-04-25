Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
5.0
2
840 ₽
Комплекты напильников
    Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
    Арт. X11931562
    5.0
    2
    Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
    Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
    Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
    Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
      Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
      Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
      Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
      Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов

      Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11931562
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		140
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      1 570 ₽
      4.8
      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
      399 ₽
      520 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
      • -121 ₽
      Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
      570 ₽
      5.0
      Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      360 ₽
      5.0
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Сверло по металлу DeWalt DT4902-QZ, EX HSS-CO, 3х61х33 мм, 2 штуки
      475 ₽
      550 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4902-QZ, EX HSS-CO, 3х61х33 мм, 2 штуки
      • -75 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4904-QZ, EX HSS-CO, 4х75х43 мм, 2 штуки
      690 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4904-QZ, EX HSS-CO, 4х75х43 мм, 2 штуки
      Набор сверл по металлу Metabo 6.27152, 1-13 мм, HSS-R, 25 штук
      Нет в наличии
      5.0
      Набор сверл по металлу Metabo 6.27152, 1-13 мм, HSS-R, 25 штук
      Смотреть
      Напильник Stayer Profi 16601-20-2
      Нет в наличии
      5.0
      Напильник Stayer Profi 16601-20-2
      Смотреть
      Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3
      Нет в наличии
      5.0
      Набор: напильники с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16610-H3
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор алмазных надфилей 10 шт. MATRIX 15832 применяется для ручной обработки поверхностей из различных твердых материалов. На рабочую часть нанесено алмазное покрытие, что увеличивает износостойкость и срок службы инструмента. Пластмассовые ручки способствуют комфортной работе и предотвращают выскальзывание из рук.

        Преимущества:

        • Алмазное напыление увеличивает износостойкость и рабочий ресурс;
        • Для мелких слесарных работ с металлом, керамикой, стеклом и прочими твердыми материалами;
        • Размеры надфиля 140х50х3 мм.