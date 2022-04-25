Набор надфилей алмазных Matrix 15832, 10 предметов
Арт. X11931562
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Назначение
|универсальное
|
Длина, мм
|140
С этим товаром смотрят
- Набор алмазных надфилей 10 шт. MATRIX 15832 применяется для ручной обработки поверхностей из различных твердых материалов. На рабочую часть нанесено алмазное покрытие, что увеличивает износостойкость и срок службы инструмента. Пластмассовые ручки способствуют комфортной работе и предотвращают выскальзывание из рук.
Преимущества:
- Алмазное напыление увеличивает износостойкость и рабочий ресурс;
- Для мелких слесарных работ с металлом, керамикой, стеклом и прочими твердыми материалами;
- Размеры надфиля 140х50х3 мм.