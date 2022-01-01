Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
1 850 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
    Арт. Х130238493
    Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
    Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
    Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
      Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
      Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613
      Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613

      Ключ трубный рычажный, цельнокованый, №2, 1,5", тип - "S" Gross 15613

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130238493

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Мин. размер ключа, мм
      		20
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ трубный рычажный типа S усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRс. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.