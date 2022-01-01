Ключ трубный рычажный, №1, тип - "S", цельнокованый Gross 15611, 1"

Ключ трубный рычажный типа S усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRС. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.