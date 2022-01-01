Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип - "L" Gross 15603, 1.5"
Арт. X10193952
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|38
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Мин. размер ключа, мм
|20
- Ключ трубный рычажный типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRС. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.