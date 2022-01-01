Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Трубный рычажный ключ GROSS 15615 предназначен для сантехнических работ - вращения труб, соединения частей трубопроводов. За счет специальной формы инструментом можно пользоваться в труднодоступных местах, для захвата сложных по форме деталей. Форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват детали и препятствует проворачиванию ключа. Ключ изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали, имеет порошковое покрытие для защиты от коррозии. Губки закалены токами высокой частоты для большей твердости.