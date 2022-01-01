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Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
2 990 ₽
Ключи трубные и газовые
    Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
    Арт. О00000002292
    Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
    Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
    Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
      Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
      Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615
      Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615

      Трубный рычажный ключ №2, тип - "S" Gross 15615

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002292

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		65
      Мин. размер ключа, мм
      		25
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный рычажный ключ GROSS 15615 предназначен для сантехнических работ - вращения труб, соединения частей трубопроводов. За счет специальной формы инструментом можно пользоваться в труднодоступных местах, для захвата сложных по форме деталей. Форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват детали и препятствует проворачиванию ключа. Ключ изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали, имеет порошковое покрытие для защиты от коррозии. Губки закалены токами высокой частоты для большей твердости.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы