Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X

Преимущества:

Немецкое качество;

Шлифованные губки;

Усиленная гильза;

Узкий зев;

Трехточечное удержание трубы;

Ковано-штампованная конструкция;

Индукционная закалка зубьев;

Устойчивость к износу;

Универсальное использование;

Длительный срок службы.

Газовый ключ 45' 1/2 Rothenberger SUPER S 70121X служит для надежной затяжки трубных соединений. Рукоятка инструмента выполнена из двойного Т-образного профиля. Ключ подходит для зажима заготовок различной формы. Инструмент отличается повышенной прочностью конструкции, что позволяет использовать его для частых нагрузок.