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Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
5.0
2
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
    Арт. X65601
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
      Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
      Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
      Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X

      Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X65601
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		13
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Угол губок, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый ключ 45' 1/2 Rothenberger SUPER S 70121X служит для надежной затяжки трубных соединений. Рукоятка инструмента выполнена из двойного Т-образного профиля. Ключ подходит для зажима заготовок различной формы. Инструмент отличается повышенной прочностью конструкции, что позволяет использовать его для частых нагрузок.

        Преимущества:

        • Немецкое качество;
        • Шлифованные губки;
        • Усиленная гильза;
        • Узкий зев;
        • Трехточечное удержание трубы;
        • Ковано-штампованная конструкция;
        • Индукционная закалка зубьев;
        • Устойчивость к износу;
        • Универсальное использование;
        • Длительный срок службы.