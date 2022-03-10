Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1/2" 7.0121X
Арт. X65601
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|13
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Тип
|шведский (рычажный)
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Угол губок, град
|45
- Газовый ключ 45' 1/2 Rothenberger SUPER S 70121X служит для надежной затяжки трубных соединений. Рукоятка инструмента выполнена из двойного Т-образного профиля. Ключ подходит для зажима заготовок различной формы. Инструмент отличается повышенной прочностью конструкции, что позволяет использовать его для частых нагрузок.
Преимущества:
- Немецкое качество;
- Шлифованные губки;
- Усиленная гильза;
- Узкий зев;
- Трехточечное удержание трубы;
- Ковано-штампованная конструкция;
- Индукционная закалка зубьев;
- Устойчивость к износу;
- Универсальное использование;
- Длительный срок службы.