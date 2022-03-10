Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113
Арт. X65630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|75
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Тип
|шведский (рычажный)
- Угловой трубный ключ Rothenberger 70113 применяется для работы с трубными системами в процессе монтажно-демонтажных работ. Инструмент имеет усиленную конструкцию, отличается большим запасом прочности, подходит для высоких нагрузок. Узкий зев, расположенный под прямым углом позволяет легко осуществлять рабочие операции в местах с ограниченным доступом.
Преимущества:
- Инструмент немецкого качества;
- Долгий срок службы;
- Износостойкость;
- Узкая головка;
- Шлифованные губки;
- Удобная регулировочная гайка;
- Наклон угла губок 90°.