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Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113
5.0
2
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113
    Арт. X65630
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113

      Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X65630
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		75
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловой трубный ключ Rothenberger 70113 применяется для работы с трубными системами в процессе монтажно-демонтажных работ. Инструмент имеет усиленную конструкцию, отличается большим запасом прочности, подходит для высоких нагрузок. Узкий зев, расположенный под прямым углом позволяет легко осуществлять рабочие операции в местах с ограниченным доступом.

        Преимущества:

        • Инструмент немецкого качества;
        • Долгий срок службы;
        • Износостойкость;
        • Узкая головка;
        • Шлифованные губки;
        • Удобная регулировочная гайка;
        • Наклон угла губок 90°.