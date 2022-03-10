Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 3" 7.0113

Преимущества:

Инструмент немецкого качества;

Долгий срок службы;

Износостойкость;

Узкая головка;

Шлифованные губки;

Удобная регулировочная гайка;

Наклон угла губок 90°.

Угловой трубный ключ Rothenberger 70113 применяется для работы с трубными системами в процессе монтажно-демонтажных работ. Инструмент имеет усиленную конструкцию, отличается большим запасом прочности, подходит для высоких нагрузок. Узкий зев, расположенный под прямым углом позволяет легко осуществлять рабочие операции в местах с ограниченным доступом.