Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
Арт. X65646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|60
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Тип
|шведский (рычажный)
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- Угловой трубный ключ Rothenberger 70112X широко используется в сфере профессиональных слесарно-монтажных работ для крепкого обхвата трубных заготовок при поворачивании. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом, подходит для длительный нагрузок. Конструкция изогнутой под углом 90 градусов головки с узкими захватными частями позволяет использовать изделие в труднодоступных местах.
Преимущества:
- Немецкий инструмент;
- Износоустойчивость;
- Узкий зев;
- Шлифованные губки;
- Удобная регулировочная гайка;
- Наклон угла губок 90°.