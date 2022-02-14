Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X

Преимущества:

Немецкий инструмент;

Износоустойчивость;

Узкий зев;

Шлифованные губки;

Удобная регулировочная гайка;

Наклон угла губок 90°.

Угловой трубный ключ Rothenberger 70112X широко используется в сфере профессиональных слесарно-монтажных работ для крепкого обхвата трубных заготовок при поворачивании. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом, подходит для длительный нагрузок. Конструкция изогнутой под углом 90 градусов головки с узкими захватными частями позволяет использовать изделие в труднодоступных местах.