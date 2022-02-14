Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
5.0
1
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
    Арт. X65646
    5.0
    1
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X

      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 2" 7.0112X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X65646
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		60
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
      3 175 ₽
      5.0
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      1 501 ₽
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S
      1 420 ₽
      5.0
      Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S
      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X
      Нет в наличии
      4.5
      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X
      Смотреть
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
      Нет в наличии
      5.0
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловой трубный ключ Rothenberger 70112X широко используется в сфере профессиональных слесарно-монтажных работ для крепкого обхвата трубных заготовок при поворачивании. Инструмент отличается высоким рабочим ресурсом, подходит для длительный нагрузок. Конструкция изогнутой под углом 90 градусов головки с узкими захватными частями позволяет использовать изделие в труднодоступных местах.

        Преимущества:

        • Немецкий инструмент;
        • Износоустойчивость;
        • Узкий зев;
        • Шлифованные губки;
        • Удобная регулировочная гайка;
        • Наклон угла губок 90°.