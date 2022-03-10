Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X
Арт. X65602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|34
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Тип
|шведский (рычажный)
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Угловой трубный ключ Rothenberger это качественный инструмент для фиксации и вращения соединений труб. По сравнению с разводными ключами трубный не требует шлицев для обжима. Он универсален, может применяться для захвата не только труб, но и других деталей. Выполнен из стали с добавлением ванадия и хрома для повышения прочности. Оснащен усиленной гильзой и отшлифованными губками для надежного и бережного хвата. Обладает узким зевом, губки имеют угол наклона 45°. Ключ Rothenberger купить стоит для выполнения ремонтно-монтажных задач.
Преимущества газового ключа Rothenberger:
- Ковано-штампованный;
- Имеет узкий зев;
- Зубья закалены методом индукционного нагрева;
- Рукоятка с двойным T-профилем;
- Не проскальзывает;
- Долго служит.
Комплектация:
- Клещи;
- Упаковка.