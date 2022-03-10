Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X

Угловой трубный ключ Rothenberger это качественный инструмент для фиксации и вращения соединений труб. По сравнению с разводными ключами трубный не требует шлицев для обжима. Он универсален, может применяться для захвата не только труб, но и других деталей. Выполнен из стали с добавлением ванадия и хрома для повышения прочности. Оснащен усиленной гильзой и отшлифованными губками для надежного и бережного хвата. Обладает узким зевом, губки имеют угол наклона 45°. Ключ Rothenberger купить стоит для выполнения ремонтно-монтажных задач.

Преимущества газового ключа Rothenberger:

Ковано-штампованный;

Имеет узкий зев;

Зубья закалены методом индукционного нагрева;

Рукоятка с двойным T-профилем;

Не проскальзывает;

Долго служит.

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