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Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X
4.5
2
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X
    Арт. X65602
    4.5
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X

      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1" 7.0122X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X65602
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		34
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Угловой трубный ключ Rothenberger это качественный инструмент для фиксации и вращения соединений труб. По сравнению с разводными ключами трубный не требует шлицев для обжима. Он универсален, может применяться для захвата не только труб, но и других деталей. Выполнен из стали с добавлением ванадия и хрома для повышения прочности. Оснащен усиленной гильзой и отшлифованными губками для надежного и бережного хвата. Обладает узким зевом, губки имеют угол наклона 45°. Ключ Rothenberger купить стоит для выполнения ремонтно-монтажных задач.

        Преимущества газового ключа Rothenberger:

        • Ковано-штампованный;
        • Имеет узкий зев;
        • Зубья закалены методом индукционного нагрева;
        • Рукоятка с двойным T-профилем;
        • Не проскальзывает;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Клещи;
        • Упаковка.