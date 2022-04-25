Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
5.0
2
2 670 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
    Арт. Х130225568
    5.0
    2
    Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
    Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов

      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов

      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225568
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.48
      Система измерения
      		метрическая
      Все характеристики
      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
      2 010 ₽
      1.0
      Набор рожковых ключей Сибртех 15224 (10 шт., 6-32 мм)
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      820 ₽
      4.6
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      360 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      200 ₽
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (22x24 мм) SIT
      340 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (22x24 мм) SIT
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      480 ₽
      4.5
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
      1 610 ₽
      5.0
      Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Нет в наличии
      5.0
      Плоскогубцы Вихрь (200 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/8
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Долгий срок службы и надежность в эксплуатации
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу
        • Трещотка с Сr-V трещоточным механизмом и быстрым сбросом
        • Профиль FLANK облегчает насадку на крепеж и защищает его от слома