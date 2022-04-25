Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
Арт. Х130225568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.48
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Система измерения
|метрическая
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- Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.
Преимущества
- Многофункциональность
- Долгий срок службы и надежность в эксплуатации
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Трещотка с Сr-V трещоточным механизмом и быстрым сбросом
- Профиль FLANK облегчает насадку на крепеж и защищает его от слома