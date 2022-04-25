Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов

Преимущества

Многофункциональность

Долгий срок службы и надежность в эксплуатации

Трещотка с Сr-V трещоточным механизмом и быстрым сбросом

Профиль FLANK облегчает насадку на крепеж и защищает его от слома

Набор STAYER STANDARD 1/2", 20 предметов 27750-H20 используется при выполнении различных ремонтных и монтажных работ. Он включает в себя торцовые головки размером от 8 до 32 мм, трещотку с 45 зубьями и удлинитель. Головки изготовлены из закаленной инструментальной стали, благодаря чему обладают высокой прочностью и твердостью. Хромированное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. Двухкомпонентная рукоятка трещотки не скользит в руке и позволяет работать с комфортом.