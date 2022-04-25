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Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов
5.0
2
4 090 ₽
Наборы торцевых головок
  • Персональная скидка
Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов
Арт. X1193885
5.0
2
Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов
Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов
  • Персональная скидка
Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов
Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов

Набор торцевых головок Stayer Standard 27750-H20, 20 предметов

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4 090 ₽
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  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1193885
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stayer
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
2
Система измерения
метрическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Набор STAYER STANDARD 1/2", 20 предметов 27750-H20 используется при выполнении различных ремонтных и монтажных работ. Он включает в себя торцовые головки размером от 8 до 32 мм, трещотку с 45 зубьями и удлинитель. Головки изготовлены из закаленной инструментальной стали, благодаря чему обладают высокой прочностью и твердостью. Хромированное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. Двухкомпонентная рукоятка трещотки не скользит в руке и позволяет работать с комфортом.

    Преимущества

    • Многофункциональность
    • Долгий срок службы и надежность в эксплуатации
    • Трещотка с Сr-V трещоточным механизмом и быстрым сбросом
    • Профиль FLANK облегчает насадку на крепеж и защищает его от слома