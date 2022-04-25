Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG2031: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)

Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 8шт, 18-32мм Berger BG BG2031 станет надежным помощником для работы в мастерской, на СТО, в сервисных центрах, производственных предприятиях и т. д. Подходят для работы в труднодоступных местах с резьбовыми соединениями, где применяется шестигранный тип крепежа различных размеров.