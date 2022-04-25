Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
Арт. Х130225581
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.9
|
Система измерения
|метрическая
С этим товаром смотрят
- Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 8шт, 18-32мм Berger BG BG2031 станет надежным помощником для работы в мастерской, на СТО, в сервисных центрах, производственных предприятиях и т. д. Подходят для работы в труднодоступных местах с резьбовыми соединениями, где применяется шестигранный тип крепежа различных размеров.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2031: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
- Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук