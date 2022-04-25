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Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
5.0
2
2 199 ₽
2 403 ₽
Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
    Арт. Х130225581
    5.0
    2
    Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
    Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
    Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов

      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов

      • -204 ₽
      2 199 ₽
      2 403 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225581
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.9
      Система измерения
      		метрическая
      Все характеристики
      • -204 ₽
      2 199 ₽
      2 403 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Набор торцевых головок Berger BG 2030, 9 предметов
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор удлиненных торцевых головок 1/2 SuperLock 8шт, 18-32мм Berger BG BG2031 станет надежным помощником для работы в мастерской, на СТО, в сервисных центрах, производственных предприятиях и т. д. Подходят для работы в труднодоступных местах с резьбовыми соединениями, где применяется шестигранный тип крепежа различных размеров.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG2031: прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V)
        • Антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук